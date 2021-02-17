Это случилось 16 февраля, около 16:00 в местное отделение обратился 43-летний житель Львова с просьбой отыскать его дочку Викторию Мудрык. Еще 12 февраля девочка в 8:10 вышла из дома. Она пошла на занятия, но до сей поры не вернулась.

17-летняя жительница областного центра, учащаяся первого курса одного из профессиональных училищ, разыскивается первым отделением районной полиции.

Полиция города Львова обращается ко всем жителям Украины с просьбой помощь установить местонахождения девочки Виктории Михайловны Мудрык, родившуюся 12 декабря 2004 года.

Девочка подросток ушла из дома 16 февраля, до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Полиция просит всех, кто имеет какие-либо сведения, позвонить на горячую линию 102.

Об этом пишет " Galinfo ".

По словам родных, Виктория не подавала о себе никаких вестей.

Как удалось установить в ходе розыскных мероприятий полицией, последний раз Виктория появилась на занятиях в училище 12 февраля. Однако куда потом пошла учащаяся никому неизвестно. К сожалению, на связь с родными и близкими Мудрык не выходила.

Приметы: девушка выглядит на 16 -17 лет, худощавого телосложения, рост 156 сантиметров, цвет волос темно-вишневый, глаза карие, брови темные густые.

При выходе из дома была одета в красную куртку, красную шапку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имела черный рюкзак с блестками.

Для розысков пропавшей без вести задействованы сотрудники первого отдела полиции Львовского районного управления и других подразделений службы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Мудрык, просят сообщить на оперативную линию 102.