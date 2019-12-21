У львівській багатоповерхівці на 12 поверсі під час ремонту стався вибух газу

В результаті постраждала одна людина.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Львівській області, вибух стався на вулиці Шевченка, близько 13:00. На фото очевидців помітно, що від потужного удару в квартирі вилетіли вікна та вхідні двері.

На місце події з'їхалися пожежники, ДСНС, представники районної адміністрації.

За попередніми даними, в багатоповерхівці встановлювали газове обладнання. А витік газу стався через те, що майстер порушив правила безпеки. У нього обпалено обличчя, шия і руки. Зараз чоловік перебуває в лікарні.

Нещодавно ми писали, що у Львові незвичайні мешканці оселилися на одному з міських балконів.

Про те, що тисячі кажанів знайшли собі затишний куточок поблизу людського житла, стало відомо зі слів старшого наукового співробітника Інституту екології Карпат Андрія-Тараса Башти.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook вчений повідомив про дивовижну знахідку: 1 тисячу 700 кажанів виду «вечірниця дозорна». Для України така кількість цих кажанів на одному балконі – це рекорд.

З проханням переселити непроханих гостей з їхнього балкона до вчених звернулися мешканці квартири.

Недавно ми писали про те, що медпрацівники Львова та області 19 грудня вийшли на акцію за свої трудові права.

Вони вимагали гідних умов праці та збільшення заробітної плати.

Почалася акція біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Її учасники прийшли в лікарняних халатах і шапочках. У багатьох були медичні маски, на яких було написано: «Я не раб». Крім того, люди тримали плакати в яких озвучували свої вимоги.

Вони вимагають від влади збільшити зарплати: молодшому медперсоналу – до 8000 грн, середнього медперсоналу – до 16000 грн, лікарям – до 27000 грн.

Також має відновитися програма щодо забезпечення медиків житлом і повернутися часткова пенсія – після 25 років медичного стажу.

Крім того, всі надбавки - за категорію, стаж, складність і напруженість, шкідливі умови - не скасовувати і нараховувати поверх окладів.

Нагадаємо, НП в аеропорту Львова: підняті на ноги всі спецслужби, деталі.

Як повідомляла Politeka, юний львів'янин взяв золото на чемпіонаті України, пишається вся країна.

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