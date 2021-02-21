Во Львовской области тела трех человек без признаков жизни были обнаружены в частном доме. Вероятной причиной трагедии называют отравление угарным газом

Как рассказали спасатели ГСЧС, 21 февраля они получили информацию о гибели трех человек в селе Сусолов Самборского района Львовской области. Тела были обнаружены в частном доме.

По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом. В то же время отмечается, что следов пожара в доме не было. Таким образом, точные причины трагедии пока остаются неизвестными.

В ГСЧС также добавили, что их спасателей к проверке инцидента не привлекали. Другие подробности трагедии не разглашаются.

Ранее мы писали о подобной трагедии, которая произошла 1 февраля в городе Буча Киевской области.

Как сообщили спасатели ГСЧС, из-за несчастного случая погибла целая семья. Жертвами ЧП стали двое взрослых и ребенок 2017 года рождения.

Сообщалось, что причиной их смерти стало отравление угарным газом, вызванное неисправностью системы вентиляции газового котла.

Семья проживала на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Отмечалось, что несмотря на предупреждения спасателей накануне старта отопительного сезона о том, что состояние газового оборудования в домах с газовыми котлами нужно проверять, в Украине в последнее время участились подобные трагедии.

Напомним, семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара: спасатели пытались сделать все возможное.

Как сообщала Politeka, в колодце обнаружили тело человека: трагические подробности на Одесчине.

Также Politeka писала, что трагедия под Киевом оборвала жизнь целой семьи, что известно: "Среди погибших - ребенок".